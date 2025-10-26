Realizan primeras diligencias investigativas tras encontrar un cuerpo en plena vía pública de Coquimbo

Este domingo en la madrugada se encontró un cuerpo en el sector Baquedano de Coquimbo.

Por ello, detectives de la Brigada de Homicidios La Serena de la Policía de Investigaciones (PDI), por instrucción del Ministerio Público, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, concurrieron está noche hasta la calle 12 de febrero con Francisco de Aguirre, en Coquimbo.

El subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios La Serena, informó que el “personal de turno desarrolla las primeras diligencias por el hallazgo de un cadáver masculino N.N. que fue encontrado por transeúntes en la vía pública”.

“Al examen médico criminalista, no se advierten lesiones atribuibles a terceros, siendo su causa de muerte indeterminada, con una data de 8 horas”, informó tras el trabajo científico técnico de los peritos de la PDI.

Con ello, se estableció la identidad del fallecido, que corresponde a un hombre de 49 años, de nacionalidad chilena y sin antecedentes penales.