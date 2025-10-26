Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Este domingo en la madrugada confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Krishna Aguilera, en el sector de Catemito, en Calera de Tango, Región Metropolitana.

La joven de 19 años estaba desaparecida desde el 4 de octubre pasado en la comuna de San Bernardo, cerca del Consultorio Raúl Brañes.

El prefecto inspector Jorge Abatte, Jefe Nacional de Delitos Contra las Personas, detalló que “ damos cuenta que con las diligencias que se han avanzado en esta investigación, se logra el hallazgo de Krishna , en este sector, en este sitio del suceso, el cual ha sido trabajado por parte del laboratorio, distintas unidades especializadas para determinar fehacientemente cómo ocurrieron estos hechos, como también las pericias que se están efectuando en este momento”, explicó.

Consultado por la data de la muerte, Abatte informó que “es parte de las pericias que se están efectuando en este momento por parte de la Brigada de Homicidios, con nuestro médico criminalista, el laboratorio también, a fin de determinar por un lado la identidad que hace pocos minutos se logra establecer. Esto se comunica a la familia por parte del Ministerio Público”.

Sobre el sitio donde fue encontrada, el prefecto constató que “en los últimos días se han efectuado múltiples rastreos en este sector, en la cercanía, pero son antecedentes propios de la investigación que no podemos revelar. Este lugar está en carácter de reservado, no obstante la Policía de Investigaciones de Chile ha puesto todo su recurso humano, logístico, también tecnológico. Pero por razones obvias no podemos revelar nuevos antecedentes porque son parte de la materia de investigación”.

Cabe destacar que la hermana de la joven relató a Contigo en la Mañana de Chilevisión que Krishna salió con destino a una discoteca junto a un hombre de 45 años.

Cristal Aguilera detalló que se comunicó con su hermana durante la madrugada, sin embargo, a la mañana siguiente no recibió respuesta.

Un sujeto en prisión preventiva y cinco detenidos

Hasta la mañana del domingo había conocimiento sobre cuatro detenidos su presunta vinculación con el secuestro y posterior desaparición de la joven. Todos, se indicó, estarían directamente vinculados a Juan Beltrán, el sujeto que ya se mantiene en prisión preventiva y quien es sindicado por la familia de la víctima, como el principal responsable de la desaparición.

Entre los aprehendidos se encuentra la pareja de Beltrán y la madre de esta, las que tendrían participación en los hechos.

Sin embargo, durante la mañana del 26 de octubre, desde la Fiscalía Metropolitana Occidente se confirmó la existencia de un sexto capturado por el caso. Se trata de un hombre de 45 años, quien será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Bernardo para su respectivo control de detención.

De acuerdo a los antecedentes preliminares revelados por el Ministerio Público, se le imputará su participación en el secuestro con homicidio de la joven.