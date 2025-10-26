“Que no pisen nunca más la calle”: hermana de Krishna Aguilera pide condenas “sin beneficios” contra imputados

Cristal Aguilera entregó sus descargos luego que se confirmara el hallazgo del cuerpo de su hermana, Krishna Aguilera, joven que se encontraba desaparecida desde el pasado 4 de octubre, cuyo caso ha motivado la captura de seis personas.

A la salida del Servicio Médico Legal (SML), la hermana de la víctima comentó que no se hará entrega del cuerpo, de momento, debido a que se realizarán algunas pericias relacionadas con la investigación.

“Estoy más tranquila, porque llegué a lo que quería, yo sabía que tenía que encontrarla”, mencionó en diálogo con la prensa en el lugar. Sin embargo, evitó ahondar en detalles, señalando que la “investigación la tiene PDI, yo me entero por los medios, así que no puedo hablar mucho”.

Por el caso, actualmente hay seis personas en manos de la justicia. Juan Beltrán se mantiene en prisión preventiva, mientras que otros cinco involucrados fueron detenidos y están a la espera de ser formalizados en los últimos días de octubre.

Al respecto, Cristal Aguilera dijo no estar conforme con los resultados de la investigación. “Nunca voy a estar conforme, porque del principio yo dije lo que pasó, lo que sucedía, las personas que estaban involucradas. Esperaron muchos días, pero gracias a Dios se llegó a mi hermana, pero todo esto en base a la investigación y a lo que hemos apoyado todos, en realidad”, alegó.

En esa línea, cuestionó que “se perdió mucho tiempo, porque yo siempre dije quién era el principal sospechoso, el culpable de la desaparición de mi hermana y tanta investigación, tanta investigación, pasaron muchos días y pasó esto, que después de 21 días recién pude encontrar a mi hermana”.

En relación a los seis detenidos, Cristal Aguilera enfatizó que el secuestro con homicidio de su hermana habría sido planeado . “Todo lo que está saliendo a luz es todo lo que yo ya les había dicho, todo lo que yo había comentado. No hay nada nuevo. Lo único nuevo es que los tomaron detenidos”, indicó.

Cristal Aguilera clamó por justicia en el caso de Krishna. “Necesito que estas personas estén muchos años en la cárcel y que no salgan más, que no les den beneficios. Eso es lo que yo quiero, que no tengan beneficios, porque ustedes saben que estas personas hacen unos años (en la cárcel) y después con beneficios se vienen para la calle. Son personas peligrosas, necesito que no pisen nunca más la calle, con ningún beneficio”, subrayó.

Cristal Aguilera descarta contactos de parte del gobierno

En otra línea, Cristal Aguilera descartó haber sido contactada por parte del Gobierno de Chile, pero sí agradeció los gestos mostrados por la Municipalidad de San Bernardo.

Al ser consultada sobre si le gustaría que la contactaran para eventuales medidas de protección a ella y su familia, indicó que le gustaría para sus cercanos “pero ya a esta altura, después de 21 días, ya me pudo haber pasado cualquier cosa”.

“Si yo no me cuido como me cuido, qué hubiera sido de mí. Pero todos saben que si a mí me pasa algo, ya sabemos quiénes son los responsables ”, reflexionó Cristal, quien descartó haber recibido amenazas recientemente, pero sí reconoció que ha sido seguida por algunos vehículos. “Pero más allá, nada concreto”.

Igualmente, reconoció que luego del funeral de su hermana -que de momento no tiene fecha- “de mí no van a saber más”.

Al cierre, insistió en su petición a las autoridades respecto al futuro judicial de los presuntos involucrados: “ Que por favor los dejen presos y no les den beneficios . Que les den cadena perpetua. Estas personas son muy peligrosas, miren el daño que le hicieron a mi hermana”.

Ministro Cordero por Juan Beltrán: “Es efectivamente líder de una organización criminal”

Por su lado, en CHV el ministro de Seguridad, Luis Cordero, indicó que “le transmitimos el pesar para su familia, que ha tenido una inquietud permanente y ha tenido un rol activo en lo que está asociada esta investigación”.

Cordero mencionó que “es relevante esperar hasta la formalización del día martes, porque existe un conjunto de aspectos colaterales asociados a la detención de Beltrán y las personas que lo acompañan en la comisión de este horrible delito".