Investigan presunto homicidio frustrado en Panguipulli: víctimas fueron detenidas por tráfico de drogas

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Los Ríos se constituyó durante la madrugada de este domingo en Coñaripe, comuna de Panguipulli, para indagar un presunto delito de homicidio frustrado con arma de fuego que dejó a dos hombres lesionados.

Según los primeros antecedentes, las víctimas —adultos, de nacionalidad chilena— relataron que se encontraban consumiendo droga al interior de una vivienda cuando un sujeto ingresó por una ventana y les disparó, provocándoles heridas en una mano y en las piernas. Ambos se encuentran fuera de riesgo vital y uno fue derivado al Hospital Base de Valdivia para su atención.

Durante las diligencias efectuadas por Carabineros en el inmueble, se constató la presencia de diversas sustancias ilícitas, por lo que el Ministerio Público ordenó la detención de los dos hombres , quienes serán formalizados por tráfico ilícito de drogas este martes 28 de octubre en el Juzgado de Garantía de Panguipulli.

En el sitio del suceso trabajaron funcionarios del ECOH, la Sección de Investigación Policial (SIP) y el Laboratorio de Criminalística (Labocar), quienes incautaron marihuana, tussi, éxtasis y clorhidrato de cocaína, además de levantar evidencia balística para la investigación.