Fallece trabajador de la construcción en edificio del centro de Santiago: su arnés se habría cortado

Una caída fatal se produjo durante la tarde del sábado en un edificio ubicado en la calle Monjitas, en pleno centro de Santiago.

Según los antecedentes preliminares, un trabajador cayó a una zanja desde 20 metros de altura. El edificio estaba en construcción y el fallecido habría estado montando un andamio para formar una base.

“Él tenía la misión de montar un andamio para poder construir una base de construcción. Se encontraba aproximadamente a 20 metros de altura cuando se derrumbó una aleta que estaba sujeta a este andamio. Él se encontraba con su arnés, cayó más o menos aproximadamente 20 metros de altura”, detalló el subprefecto Joaquín Sotomayor, de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI).

El fallecido era un hombre chileno de 40 años y habría sido contratado desde una empresa externa para el desarrollo de la obra. Su arnés de seguridad se habría cortado al no resistir el peso.

El trabajador habría caído en una zanja de aproximadamente un metro y medio de profundidad. Falleció de manera instantánea producto de la caída.

Para el retiro del cuerpo, además de la PDI, también colaboró la 6° Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Por el momento, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte estaría llevando a cabo la investigación del caso junto a equipos especializados de la PDI.