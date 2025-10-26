Investigan homicidio de un hombre en La Calera: víctima habría sufrido heridas cortopenetrantes

Un hombre adulto resultó asesinado con un arma cortopunzante la noche del sábado en la comuna de La Calera, en la Región de Valparaíso.

El ataque se produjo en la población Pablo Neruda, más concretamente en el pasaje La Sebastiana, en La Calera. La víctima sería un hombre de 45 años de edad sin antecedentes policiales, según detalló la Policía de Investigaciones (PDI).

“Presentaba tres heridas cortopenetrantes en la región torácica posterior y su causa o muerte podría estar en correspondencia con un traumatismo por arma cortante“, explicó sobre el estado del cuerpo el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Valparaíso.

El fiscal de turno de la Fiscalía de Valparaíso determinó que colaboraran en la investigación la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística, ambos de la PDI.

Los equipos policiales fueron tanto al sitio de suceso como al Hospital de Calera, donde fue llevado el occiso, para poder reunir mayores antecedentes del caso. Estarían recabando evidencia hematológica y también analizando el registro de las cámaras de seguridad.

El subprefecto Gallardo también detalló que el trabajo policial habría permitido dar con la identificación del atacante, el que todavía está siendo buscado por la policía.