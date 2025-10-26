SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Familia de concejala María Ignacia González critica rol de la PDI y la Fiscalía a más de cuatro meses de su desaparición

"Fiscalía y PDI nos han mentido y han sido negligentes desde un comienzo en su búsqueda, mientras hay personas que a través de declaraciones confusas, obstaculizan llegar a la verdad de este caso", señaló una de las hijas de la edil.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Santiago, 28 de julio 2025. Tras la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, sus cercanos, alcaldesas y alcaldes de las Asociaciones de Municipalidades, ACHM, AMUCH y AMUR, realizan una marcha por el centro de Santiago exigiendo urgencia en su búsqueda. Jonnathan Oyarzún/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

A poco más de cuatro meses de la desaparición de la concejala de Villa Alegre María Ignacia González (DC), la familia de la edil criticó la labor que ha desarrollado durante este tiempo la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía.

La representante comunal desapareció durante la madrugada del pasado 15 de junio. Según los antecedentes que se manejan de la investigación, durante la noche del sábado 14 de junio se habría reunido en la casa de algunos amigos en Villa Alegre. Posteriormente se presume que habría salido en su vehículo, versión que ha sido rechazada por la familia.

En ese contexto, una de las hijas de la concejala de 73 años, Javiera Gallegos, leyó este domingo una declaración en que resaltó el rol político de su madre y criticó la investigación por parte de las policías y el Ministerio Público.

“Hoy falta una madre, una hermana y una amiga. A 134 días desde su desaparición, no tenemos respuesta. Fiscalía y PDI nos han mentido y han sido negligentes desde un comienzo en su búsqueda, mientras hay personas que a través de declaraciones confusas, obstaculizan llegar a la verdad de este caso”, señaló Gallegos.

Nosotras creemos firmemente que las personas que estuvieron con María Ignacia esa última noche podrían manejar información relevante para poder encontrarla. Sin embargo, a través de declaraciones confusas y omisiones en sus declaraciones, han obstaculizado el poder dar con su paradero”, agregó al respecto.

Consultada respecto a la relación que ha mantenido la familia con Fiscalía, Gallegos señaló que esta sería fluida. “Sin embargo, nosotras no podemos entender como al día de hoy, habiendo tantos antecedentes de por ejemplo declaraciones confusas de omisiones, aún no tienen a personas en prisión preventiva", explicó.

Por otro lado, criticó lo realizado por la PDI: “Nosotras ya hemos dicho, no confiamos en la Policía de Investigaciones que está llevando el caso, porque desde un comienzo, aparte de mentirnos, hay diligencias que hicieron a destiempo, dándole tiempo a otras personas quizás de poder ocultar evidencia”.

En la convocatoria de esta jornada, Francisca Hernández, representante del frente feminista de la Democracia Cristiana, también criticó la desaparición y la investigación sobre el caso.

“Acá se perdió una autoridad en ejercicio, se perdió luego de realizar sucesivas actividades de fiscalización. Se perdió una dirigente barrial. Las mujeres dirigentes barriales son la primera línea contra el narco, contra el crimen organizado. El día de mañana pueden seguir desapareciendo autoridades y a la población eso le tiene que preocupar porque la democracia tambalea”, declaró.

Lee también:

Más sobre:María Ignacia GonzálezVilla AlegreDesapariciónFiscalía del MaulePDI

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Investigan presunto homicidio frustrado en Panguipulli: víctimas fueron detenidas por tráfico de drogas

Fallece trabajador de la construcción en edificio del centro de Santiago: su arnés se habría cortado

Detienen a dos sospechosos por millonario robo de joyas en el Museo del Louvre

Investigan homicidio de un hombre en La Calera: víctima habría sufrido heridas cortopenetrantes

Fiscalía confirma sexto detenido por secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

Homicidio en cancha de fútbol en Nacimiento: víctima fue agredida con un arma cortante

Lo más leído

1.
Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

2.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

3.
Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

4.
Una nueva especie de eucalipto y un equipo que convierte camiones contaminantes, los ganadores del Premio PwC Innovación 2025

Una nueva especie de eucalipto y un equipo que convierte camiones contaminantes, los ganadores del Premio PwC Innovación 2025

5.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Familia de concejala María Ignacia González critica rol de la PDI y la Fiscalía a más de cuatro meses de su desaparición
Chile

Familia de concejala María Ignacia González critica rol de la PDI y la Fiscalía a más de cuatro meses de su desaparición

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Investigan presunto homicidio frustrado en Panguipulli: víctimas fueron detenidas por tráfico de drogas

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026
Negocios

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026

Cuentas de la luz: Generadoras ceden, Transelec acepta y rebaja tarifaria en enero será del orden de los US$ 250 millones

La “muralla china” que busca sortear la alianza entre SQM y Codelco

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China
Tendencias

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

Enciende las alarmas: Alexis Sánchez se lesiona y complica al Sevilla
El Deportivo

Enciende las alarmas: Alexis Sánchez se lesiona y complica al Sevilla

Capitán, figura y héroe: Guillermo Maripán sella la remontada del Torino con un golazo en el último minuto

Su deber cívico como chileno: Fernando Zampedri es designado como vocal de mesa para las elecciones de noviembre

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

Detienen a dos sospechosos por millonario robo de joyas en el Museo del Louvre
Mundo

Detienen a dos sospechosos por millonario robo de joyas en el Museo del Louvre

Vanessa Springora, escritora: “Hoy estamos asistiendo al avance de ese pensamiento racista, sexista y homófobo que alimentó el fascismo durante el período de entreguerras”

Elecciones legislativas en Argentina: El liderazgo de Javier Milei puesto a prueba

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal