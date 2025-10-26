Iba como copiloto: Detienen a cantante Flor de Rap tras movilizarse en vehículo con encargo por robo

La conocida cantante chilena de música hip-hop Flor de Rap, cuyo nombre real es Ángela Lucero Areyte (36 años), fue detenida por Carabineros la noche de este sábado en la comuna de Ñuñoa, tras ser sorprendida movilizándose a bordo de un vehículo que mantenía encargo vigente por robo.

De acuerdo con la información entregada por la policía uniformada, el procedimiento ocurrió cerca de las 21.45 horas, en la intersección de las calles Exequiel Fernández con Eduardo Castillo Velasco, cuando una patrulla mixta municipal, junto a personal de la 18ª Comisaría de Ñuñoa, detectó la presencia del automóvil sospechoso durante un patrullaje preventivo.

En el interior del vehículo se encontraban Flor de Rap, en el asiento del copiloto, y dos hombres adultos, quienes no opusieron resistencia durante el control policial.

Posteriormente, los tres ocupantes fueron trasladados hasta una unidad de Carabineros, donde permanecen a la espera de instrucciones del Ministerio Público para definir su situación procesal.

Según detalló personal policial, el automóvil en el que se movilizaban los detenidos mantenía encargo vigente por robo. El vehículo fue incautado y quedó bajo custodia policial para las pericias correspondientes, mientras se investiga el origen del delito y la eventual participación de los ocupantes.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la artista tenía conocimiento del estado del vehículo, ni cuál era su vínculo con los otros dos acompañantes, antecedentes que serán materia de la investigación.