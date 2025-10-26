Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. Ñublense por TV
Cruzados y Diablos Rojos se enfrentan en el duelo pendiente, válido por la 19° fecha de la competencia.
Universidad Católica y Ñublense se enfrentan en uno de los duelos pendientes que tiene la Liga de Primera. En este caso, el partido es válido por la 19° fecha de la competencia.
Los cruzados tiene la posibilidad de alcanzar el segundo lugar de la clasificación y así tener la opción de acceder a la próxima edición de la Copa Libertadores.
Por otro lado, los Diablos Rojos tienen la posibilidad de recortar diferencias para intentar meterse dentro de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.
A qué hora es el partido de U. Católica vs. Ñublense
El partido de U. Católica vs. Ñublense es este jueves 9 de octubre, a las 20.30 horas.
Dónde ver a U. Católica vs. Ñublense
El partido de U. Católica vs. Ñublense se transmite por TNT Sports Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.
