Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Coquimbo Unido por TV

Dónde ver a O'Higgins vs. Coquimbo Unido por la Liga de Primera.

Coquimbo Unido puede coronarse campeón de la Liga de Primera este fin de semana cuando se enfrentar a O’Higgins en Rancagua.

Los Piratas necesitan imponerse a los celestes y esperar que se registre un empate en el clásico universitario para dar la vuelta olímpica.

A qué hora es el partido de O’Higgins vs. Coquimbo Unido

El partido de O’Higgins vs. Coquimbo Unido es este domingo 26 de octubre, a las 18.30 horas.

Dónde ver a O’Higgins vs. Coquimbo Unido

El partido de O’Higgins vs. Coquimbo Unido se transmite por TNT Sports Premium.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de TNT Sports en HBO Max.