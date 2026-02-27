Detenido por robo escapa desde calabozo de la 47ª Comisaría en Las Condes

Un sujetó escapó desde comisaría de Carabineros de Chile en Las Condes.

Esta tarde, un sujeto huyó desde el calabozo de la 47ª Comisaría de Las Condes, donde se encontraba detenido tras ser sorprendido robando en la vía pública.

El individuo, un hombre de 30 años con antecedentes policiales, había sido detenido por la sustracción de accesorios de vehículos en el estacionamiento de un supermercado ubicado en avenida Tomás Moro.

Según los antecedentes preliminares, el sujeto fue aprehendido en flagrancia y posteriormente trasladado a la unidad policial.

Ya en el recinto, el detenido ingresó al calabozo y, por causas que deberán ser determinadas, logró escapar hacia un sector posterior de la instalación, dándose a la fuga por calles aledañas.

Desde Carabineros de Chile confirmaron el hecho e informaron el inicio de una investigación administrativa para establecer eventuales responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

Asimismo, indicaron que se mantienen diligencias para dar con el paradero del fugado, mientras que el hecho fue puesto en conocimiento del Ministerio Público.