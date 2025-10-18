Detienen a 10 personas en planta de revisión técnica de Punta Arenas: cobraban coimas por certificados fraudulentos

En la Planta de Revisión Técnica de Punta Arenas se detuvo a 10 personas.

Un saldo de 10 personas detenidas dejó un operativo policial ocurrido en la planta de revisión técnica, ubicada la comuna de Punta Arenas, en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

El operativo policial se desarrolló en el recinto ubicado en calle Condell, en el sector norponiente de la ciudad y contó con la participación de las unidades del OS-7 y Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.

Los delitos que se investiga al grupo de aprehendidos son cohecho, soborno, falsificación de instrumento público e infracciones a la ley de tránsito.

El fiscal regional, Cristián Crisosto, afirmó que “esta es una investigación muy importante, puesto que se ha detenido a 10 personas”.

“Los hechos lo que indican es que estos funcionarios de la planta de revisión técnica cobraban coimas con el objeto de emitir certificados de revisión técnica, adulterados o falso", añadió el persecutor.

Crisosto manifestó que “esto es muy importante porque la función de la planta consiste en una función pública, porque ellos certifican las condiciones mínimas de seguridad vial de todo vehículo”.

Durante este viernes se realizó el control de detención de los sujetos, donde se decidió ampliarla la detención hasta el próximo lunes 20, día en que serán formalizados los imputados. Entre ellos, un excarabinero.

Con todo, durante este viernes, también fueron formalizados dos sobornadores, quienes fueron detenidos en flagrancia.