Detienen a 11 personas en mall de Puerto Montt por venta de productos falsificados

Once personas fueron detenidas por vender de productos falsificados en Puerto Montt, Región de Los Lagos, en un operativo conjunto de Aduanas y Carabineros.

El comisario de la 2ª Comisaría de Carabineros de Puerto Montt, mayor Robinson Sandoval, informó que el operativo inició a raíz de una denuncia de representantes legales de diferentes marcas sobre la venta de productos falsificados al interior del Mall Paseo Costanera de Puerto Montt.

En vista de estos antecedentes, el Ministerio Público junto a personal del Servicio de Impuestos Internos, Aduanas y del OS9 de Carabineros fiscalizaron once locales comerciales.

A raíz de las fiscalizaciones, once personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el citado delito, nueve de nacionalidad ecuatoriana y dos chilenas. Adicionalmente, se incautaron 2.758 productos falsificados avaluados en alrededor de $24 millones.

El director regional (s) de la Aduana Regional de Puerto Montt, Sergio Toro Moreno, comunicó que los equipos regionales de este ente fiscalizador han reforzado este tipo de operativos a causa del Día del Niño. “Se estima que las ventas en la semana en que se celebra el Día de la Niñez se incrementan entre un 8% y un 11%. El trabajo colaborativo con Carabineros y con el Servicio de Impuestos Internos es fundamental para lograr acreditar los ilícitos y que, finalmente, existan responsables", acotó.

Por otro lado, el director regional del SII, Jorge Lara, ahondó en los efectos de estos operativos: “Estas fiscalizaciones tienen consecuencias para los contribuyentes desde el punto de vista de sanciones de carácter administrativo, multas, y también podrían tenerlas desde el punto de vista legal. Con estas acciones no sólo perseguimos el delito o la infracción, sino crear conciencia en los contribuyentes para que no adquieran productos de carácter ilícito.”