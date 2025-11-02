Detienen a adolescente por muerte de mujer en Puerto Varas: víctima tenía un proyectil balístico en la cabeza

Este sábado se detuvo a una adolescente de 16 años de edad por estar vinculada a la muerte de una mujer de 33 en Puerto Varas de Los Lagos.

La víctima fue encontrada en el Club de Campo Residencial de Puerto Varas con un proyectil balístico en la cabeza.

El comisario Carlos Saavedra, de la dotación de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt, explicó que “en coordinación con el Ministerio Público, personal de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt y del Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt, el día jueves 30 de octubre del año 2025, concurrieron hasta el Club de Campo Residencial de Puerto Varas por el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 33 años de edad, residente en el lugar”.

“Gracias al trabajo del sitio del suceso y reconocimiento externo del cadáver, se pudo determinar como causa probable del fallecimiento un traumatismo cráneo-facial por proyectil balístico de tipo homicida, causa que posteriormente es corroborada mediante la necropsia realizada en el Servicio Médico Legal de Puerto Montt”, declaró.

También, por medio “ de relatos de testigos, análisis de elementos técnicos y el uso de tecnologías de georreferenciación, se determinó una crimino-dinámica de los hechos y antecedentes que fueron puestos a disposición del Ministerio Público”.