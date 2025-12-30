Detienen a sujetos que robaban a turistas argentinos en autopista Los Libertadores: pinchaban neumáticos para obligarlos a detenerse

Personal de Carabineros detuvo esta jornada a dos sujetos que pinchaban neumáticos a turistas de nacionalidad argentina en la autopista Los Libertadores , para que intercambiaran la rueda de repuesto con el fin de robar especies desde el interior de sus vehículos.

Todo comenzó cerca de las 13 horas de este martes, cuando personal de la Tenencia Carreteras Colina observó un vehículo vinculado a estos ilícitos en el peaje Chacabuco, emplazado en el kilómetro 45 de esta ruta que une Santiago con la ciudad de Los Andes y que termina en el paso fronterizo Los Libertadores.

Los uniformados efectuaron un seguimiento controlado del automóvil, para finalmente fiscalizar el vehículo y detener a sus ocupantes, quienes fueron trasladados a esta unidad policial.

El capitán Eduardo Oyarce, subcomisario de la Subcomisaría Carreteras Colina, indicó que “en un procedimiento conjunto entre el personal policial y de la Ruta Los Libertadores, se pudo lograr la detención de dos personas que, a través del método del ‘pinchazo’, trataban de efectuar diversos robos a vehículos que se desplazaban por esa ruta, especialmente a turistas argentinos”.

Agregó que los sujetos “arrojaban diferentes objetos a la calzada para que los vehículos que se desplazan pinchen sus neumáticos y, tras indicarles que los van a ayudar a superar esta situación, en el reemplazo del neumático, aprovechan esta instancia para robar diversas especies que portan las víctimas en sus vehículos”.

Según se informa desde Carabineros, el primer imputado corresponde a un ciudadano chileno, mayor de edad, quien mantiene 47 detenciones previas por diversos delitos, además de seis órdenes de detención vigentes emanadas por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y una medida cautelar vigente, consistente en arresto domiciliario nocturno con dispositivo de monitoreo electrónico.

En tanto, el segundo detenido es un ciudadano cubano mayor de edad, quien registra seis detenciones por distintos delitos.

De acuerdo con Carabineros, los sujetos se encontraban bajo seguimiento investigativo desde hace aproximadamente dos meses, debido a la reiteración de delitos similares.

Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Colina para su control de detención.