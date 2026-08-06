Detienen a exfuncionario municipal de Huechuraba por almacenamiento de material pornográfico infantil

Personal de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la PDI ldetuvo a un hombre de 36 años, chileno y sin antecedentes, que se desempeñaba como informático de la Municipalidad de Huechuraba y en cuyo poder fueron hallados más de un centenar de archivos con material pornográfico infantil.

Según se conoció, la investigación comenzó luego de que desde el municipio denunciaran que varias funcionarias habían presentado reclamos en contra del sujeto, por acceder de forma ilícita a sus archivos privados y sustraerlos.

“Esta investigación nace de una denuncia, por parte de la municipalidad, por el delito de acceso ilícito, ya que recibieron varios antecedentes de que el sujeto imputado, aprovechándose de su conocimiento tecnológico en el área informática, al momento de realizar actualizaciones, reparaciones o mantenciones de los equipos fiscales del municipio, sustraía diferentes archivos personales de los funcionarios, específicamente mujeres”, sostuvo el comisario Alan Constela, de la Brigada del Cibercrimen Metropolitana.

En este marco, se incautó para su revisión el equipo que el imputado mantenía en el municipio. Ahí, los funcionarios policiales hallaron, además de los archivos sustraídos a las funcionarias municipales, un total de 113 fotografías correspondientes a material de niños, niñas y adolescentes siendo violentados sexualmente.

“Se encontró material de abuso sexual infantil, alrededor de 100 archivos, fotografías, específicamente”, señaló la autoridad policial, hallazgo que fue informado a la Fiscalía Centro Norte. Asimismo, se logró determinar que el imputado vinculó su correo electrónico a la descarga de este tipo de material en al menos dos ocasiones. Así, se se gestionó una orden de detención en su contra, además de otra de entrada y registro de su domicilio.

Durante el allanamiento, se incautaron tres teléfonos celulares, un notebook, un CPU y siete discos duros, los que fueron derivados al Departamento Forense Digital de la brigada especializada, para su peritaje.

Desde la Fiscalía Centro Norte formalizaron al sujeto en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de almacenamiento y adquisición de material pornográfico infantil.

Tras esto, el vocero de la fiscalía, Emanuel Ibaceta, indicó que el tribunal impuso como medidas cautelares “la prohibición de hacer abandono del país y, además, la obligación de presentarse ante funcionarios de Carabineros con cierta periodicidad”.

Asimismo, sostuvo que desde el Ministerio Público se solicitó un plazo de investigación de 200 días, para identificar si el imputado mantiene otros archivos de tales características en sus otros equipos.