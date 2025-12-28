SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Detienen a hombre por uso negligente de fuego en San Javier: sujeto quemaba basura en su terreno

    El imputado fue aprehendido por Carabineros y pasará a control de detención por instrucción de la Fiscalía del Maule.

    Joaquín Díaz 
    Joaquín Díaz
    (Foto referencial: Javier Torres/Aton Chile) JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La Fiscalía del Maule dispuso que un hombre detenido por Carabineros pase a control de detención por el delito de uso negligente de fuego, en el sector Carrizal, comuna de San Javier, donde se mantiene un incendio forestal en combate.

    Según informó el Ministerio Público a través de X, el procedimiento fue adoptado luego de la detención realizada por personal de Carabineros del Maule, en el contexto de las diligencias desarrolladas en la zona afectada por el siniestro.

    El hecho se registró cerca de las 15.00 horas de este domingo 28 de diciembre, a la altura del kilómetro 17 de la Ruta 126, en el sector Melozal, comuna de San Javier, donde personal policial procedió a la detención de un hombre de 49 años por su presunta responsabilidad en un incendio de pastizales.

    Según los antecedentes, el individuo se encontraba quemando basura en su terreno, acción que habría descuidado, provocando la propagación del fuego y la quema de aproximadamente cuatro hectáreas de pastizal, al interior de su propia propiedad.

    El siniestro fue controlado y extinguido por personal de Bomberos, sin que se registraran personas lesionadas ni viviendas afectadas.

    El detenido quedó a la espera de que se determine su situación judicial, mientras se continúan recabando antecedentes para establecer eventuales responsabilidades.

    Cabe señalar que durante esta jornada el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja Regional por calor extremo, medida que se mantendrá vigente mientras las condiciones meteorológicas así lo ameriten.

    Asimismo, el Maule se mantiene desde este domingo bajo Alerta Temprana Preventiva por amenaza de incendios forestales.

