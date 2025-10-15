Detienen a menor de edad que participó en un “turbazo” en la comuna de Peñalolén

Un menor fue detenido durante la madrugada de este miércoles por un “turbazo” ocurrido en la comuna de Peñalolén.

Los hechos se registraron en calle Quebrada de Macul, donde un grupo de sujetos ingresó a un domicilio, maniatando a la víctima y sustrayendo su vehículo y diversas especies desde su domicilio.

Según explicó el mayor de Carabineros, Nicolás Sepúlveda, de la 43° Comisaría Peñalolén “este procedimiento se gesta principalmente entre cuatro individuos. Quienes estaban merodeando los domicilios, ingresan a uno de ellos, intimidan al propietario del domicilio, lo reducen y le sustraen diferentes especies, entre ellas el vehículo”

Carabineros es alertado de esto y logran identificar el automóvil, produciéndose una persecución, la cual culminó en 461 esquina Las Torres, donde los ocupantes descendieron e intentaron escapar a pie.

En el lugar personal de Carabineros logró detener al conductor, un adolescente, de nacionalidad chilena, de 17 años, con antecedentes por diversos delitos.

En la ocasión se logró recuperar el automóvil, así como un teléfono celular que pertenecería a la víctima.