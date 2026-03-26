Detienen a mujer que se encontraba prófuga por homicidio de hace más de un año

Una mujer, que se encontraba prófuga de la justica por el delito de homicidio de hace más de un año, fue detenida en la comuna de Valdivia.

Carabineros de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Los Ríos logró la detención de la mujer durante la jornada del miércoles en la población Pablo Neruda de la comuna.

La detención de la mujer, de 25 años, se logró tras una serie de diligencias realizadas en conjunto con la Fiscalía de Panguipulli, las cuales permitieron establecer su patrón de movimiento y el lugar donde se ocultaba.

La mujer de nacionalidad chilena, se encontraba prófuga desde hace 576 días, y había sido sentenciada por el ataque con arma blanca realizado contra dos hombres -uno de los cuales falleció- en junio de 2022, en Panguipulli.

Tras la detención la mujer fue trasladada e ingresada al Centro Penitenciario de Llancahue, donde cumplirá su condena.