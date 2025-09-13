SUSCRÍBETE
Nacional

Detienen a presunto autor de homicidio en Tomé tras siete meses

Según se ha establecido durante la indagatoria, víctima y victimario discutieron por una deuda pendiente.

Paz RubioPor 
Paz Rubio

Un hombre que era buscado por su presunta responsabilidad en un homicidio perpetrado en febrero en Tomé fue detenido por la Policía de Investigaciones.

El crimen fue perpetrado el 3 de febrero de este año en una cancha vecinal del sector Cerro Alegre. Allí, en específico en la intersección de calle Los Sauces con San Javier, el imputado de 21 años se reunió con la víctima, un hombre de 34 años.

Según la PDI civil, ambos discutían por una deuda pendiente. En medio de la confrontación, el presunto victimario habría disparado al sujeto de 34 años y luego huido en el vehículo de éste.

Durante la búsqueda, según consignó la policía civil en un comunicado, se reunieron pruebas para vincular al imputado con el crimen, tales como registros telefónicos y material del sitio del suceso.

La detención finalmente se materializó con la colaboración de detectives de los equipos especializados de la PDI -Bicrim y Brigada de Homicidios-, la Fuerza de Tarea de Homicidios Concepción y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

El subcomisario Álex Benavides, integrante de la Brigada de Homicidios Concepción, comunicó que esta jornada el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado.

