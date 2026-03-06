Detienen a sujeto por el homicidio de un menor de tan sólo tres años

Un sujeto fue detenido por el homicidio de un menor de tan sólo tres años ocurrido en la comuna de Huechuraba.

Los hechos se registraron el pasado 28 de febrero, cuando el menor ingresó a la Clínica Indisa sin signos vitales y con múltiples lesiones.

Según detalló el comisario Danilo Sepúlveda de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, “dentro de las primeras diligencias se pudo determinar que el niño mantenía múltiples lesiones compatibles con un síndrome de maltrato infantil", añadiendo que “en el desarrollo del proceso investigativo y en conjunto con la Fiscalía y el Servicio Médico Legal, se pudo determinar la causa de muerte compatible con un traumatismo abdominal”.

De acuerdo a lo que detalló el funcionario policial, “dentro de las diligencias se estableció que el niño cuando sufre el traumatismo se encontraba bajo el cuidado exclusivo de la pareja de su madre”.

La detención del sujeto se concretó durante la tarde del jueves en la comuna de San Miguel.