Detienen a sujeto que intentó robar sucursal bancaria en Macul

UN sujeto fue detenido en horas de la madrugada de este jueves tras intentar robar una sucursal bancaria en la comuna de Macul.

Los hechos se registraron alrededor de las 2:15 de la madrugada, cuando personal de Carabineros llegó hasta la sucursal bancaria, momento en que se percataron que las puertas estaban abiertas y la alarma activada.

Al ingresar es que encontraron un sujeto, el cual estaba robando diversos elementos, computacionales y personales.

De acuerdo a lo que detalló el teniente de Carabineros, Sebastián Fernández Vázquez, “se logró la detención de un sujeto que minutos antes habría ingresado de forma indebida y a la fuerza a uno de los sucursales de Banco Estado ubicado en la intersección de Av. Vicuña Mackenna con calle Escuela Agrícola. El sujeto fue sorprendido al interior, sustrayendo diversas especies, las cuales se lograron incautar y ser entregadas al encargado de la sucursal”

El detenido corresponde a un hombre de 34 años, con antecedentes penales.