    Detienen a tres estudiantes por lanzamiento de bombas molotov a carabineros en el INBA: dos quedaron en internación provisoria

    Los estudiantes, miembros de la comunidad escolar al momento de los ataques a personal COP, fueron identificados como H.F.A.K.I. de 15 años; V.A.O.M de 16 años y A.J.S.D de 14 años.

    Rodrigo Gómez S. 
    Rodrigo Gómez S.
    Santiago, 1 de septiembre de 2022. Imagen referencial. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Este jueves, tres adolescentes fueron detenidos por su participación en ataques contra efectivos de Carabineros en el exterior del Internado Nacional Barros Arana (INBA), de la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana. Dos de ellos quedaron sujetos a la medida de internación preventiva en un recinto del Servicio Nacional de Menores (Sename).

    De acuerdo a la información policial, esta jornada se logró la captura de tres menores de edad que habrían participado en hechos delictivos ocurridos los días 2, 13, 20 y 22 de octubre pasado, luego de que, previa coordinación y a rostro cubierto atacaron a los policías de Control de Orden Público (COP) con bombas molotov.

    Los estudiantes, miembros de la comunidad del INBA al momento de los ataques, fueron identificados como H.F.A.K.I., chileno de 15 años; V.A.O.M, chileno de 16 años y A.J.S.D, chileno de 14 años.

    El fiscal Nicolás Reyes, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, detalló que se les imputaron “distintos hechos ocurridos el 20 de octubre pasado, al exterior del INBA, los que constituyen delitos graves, sancionados por la ley sobre control de armas y que dicen relación con el lanzamiento de artefactos incendiarios en contra de personal de Carabineros que se encontraba en el lugar”.

    En ese sentido, el persecutor detalló que “se logró la internación provisoria de dos de los imputados, a quienes se les atribuyó la mayor cantidad de hechos participativos en el lanzamiento de estos artefactos”.

    Respecto al tercer menor de edad, se le otorgó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, por su participación en solo uno de los hechos, además de su edad.

    La detención se logró gracias a una orden de detención emanada desde el 7° Juzgado de Garantía de Santiago durante la mañana del jueves, con la cual se autorizó el ingreso a los domicilios de los acusados. El fiscal Reyes señaló que a la hora de las aprehensiones, ni ellos ni sus familias opusieron resistencia al actuar policial.

    Dentro de los antecedentes que serán usados como pruebas, se incluyen vestimentas y objetos personales vinculantes al ataque incendiario, botellas de vidrio con mecha, pasamontañas, máscaras, teléfonos celulares y un computador.

    A su vez, el general Jaime Velasco, director Control Drogas e Investigación Criminal de la institución uniformada, enfatizó que “los ataques estaban dirigidos a carabineros que estaban realizando labores para restaurar el orden público”.

