Detienen en Curicó a líder de banda criminal colombiana: era buscado en su país por homicidio agravado y secuestro

Personal de la PDI detuvo este viernes, en la ciudad de Curicó, Región del Maule, a un peligroso delincuente colombiano contra quien pesaba una notificación roja de la Interpol para su captura internacional con fines de extradición.

Se trata de Jho n Camilo Florez Moreno (25), alias el “Ñoño”, era requerido en su país por diversos delitos de gravedad, incluyendo un homicidio agravado, secuestro extorsivo, tráfico de armas, sustracción de menor y delitos vinculados al narcotráfico. De acuerdo con la investigación, se le identificaba como líder de la organización criminal “Los Shottas”, con asiento en la región de Buenaventura, en la costa de Colombia.

Todo comenzó tras registrarse un tiroteo en la comuna de Curicó, en el marco de un ajuste de cuentas entre bandas narcotraficantes. En el marco de la investigación, los detectives identifican como víctima a Florez Moreno, pero al lograr su identificación, se estableció que era buscado en Colombia por el delito de homicidio agravado registrado en 2025 e, incluso, se ofrecía una recompensa por su captura.

La investigación fue liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC) de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI Curicó, con apoyo de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Santiago. Durante semanas, se desplegaron labores de análisis criminal, inteligencia policial y vigilancia, debido a que el imputado realizaba constantes cambios de domicilio, alteraciones de apariencia y variaciones en sus rutas de traslado para eludir la acción policial.

Líder de “Los Shottas”

El jefe de la BH Curicó, subprefecto Erik Cáceres, indicó que tras establecer su presencia en Chile, se comienza a tramitar su orden de captura, la que es emitida por la Corte Suprema. “Con ello, la Brigada de Homicidios, en conjunto con otras unidades especializadas, comienza el trabajo investigativo de análisis criminal para poder dar con el paradero de esta persona, la cual teníamos ya situada en un sitio del suceso, pero obviamente debíamos dar cumplimiento a este requerimiento de detención a nivel internacional”.

Por su parte, el fiscal UNAAC de la Fiscalía del Maule, Rodrigo Pizarro, señaló que la captura de “Ñoño” se realizó “en atención a una orden de detención que despachó en su contra la Excelentísima Corte Suprema por pedido de extradición del gobierno colombiano”.

Agregó que Florez Moreno “fue integrante de la agrupación delictual denominada ‘Los Shottas’ que tiene su origen en la provincia de Buenaventura, organización criminal dedicada principalmente a delitos de secuestro, homicidio, tráfico de drogas y tráfico de armas. Él está imputado en Colombia por un homicidio calificado que motivó al gobierno de ese país solicitar al gobierno de Chile su extradición. En base a aquello se controló la detención y el imputado quedó en detención preventiva para iniciarse los trámites de extradición”.

Finalmente, el comisario Edgardo del Valle, jefe de la OCN Interpol Chile, agregó que “este individuo es un objetivo de alto valor para las autoridades colombianas, toda vez que sería parte de la cúpula de una organización criminal denominada “Los Shottas”, respecto del cual habíamos tenido numerosas solicitudes por parte de Colombia en atención a tratar de dar con el paradero de este sujeto”.

Así, el detenido fue puesto a disposición del tribunal competente para dar inicio al proceso de extradición.