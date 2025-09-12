Dictan primera condena por robo con violencia en modalidad “turbazo”

En el 2° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago se dictó este jueves la primera condena en el país por un delito de robo con violencia en la modalidad conocida como “turbazo”.

El tribunal condenó a seis adultos y cuatro adolescentes a los que la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente acusó por una serie de hechos de este tipo ocurridos en viviendas de cuatro comunas de la Región Metropolitana durante 2024.

La investigación del caso fue liderada y llevada a juicio oral por el fiscal José Solís.

Se trata de la primera banda desarticulada por la Fuerza de Tarea conformada en junio de 2024 por fiscales y abogados especialistas en delitos violentos de la Fiscalía Occidente y un equipo de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones.

El Ministerio Público está solicitando penas de presidio perpetuo simple para los adultos y 10 años de internación en régimen cerrado para los adolescentes.

El juicio oral se realizó durante 12 días, entre el 27 de agosto y el 11 de septiembre.

La lectura de sentencia se realizará el lunes 22 de septiembre en el Centro de Justicia capitalino.