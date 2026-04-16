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    Diputado Irarrázaval denuncia a la U. de Chile en Contraloría por viaje de Simón Boric a España en 2022

    El parlamentario asegura que no existiría "un acto administrativo que formalice y autorice la salida del país en comisión de servicio" del hermano del expresidente. Desde la casa de estudios, sin embargo, descartan falencias en ese proceso.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Simón Boric. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Este jueves el diputado republicano Juan Irarrázaval llegará nuevamente hasta las dependencias de la Contraloría e ingresará una denuncia en contra de la Universidad de Chile, para que la entidad indague eventuales irregularidades administrativas en el viaje que realizó el hermano del expresidente Gabriel Boric, Simón Boric, a España a inicios de 2022, para asistir a un congreso en representación de la casa de estudios.

    Como ha manifestado el parlamentario, de la revisión que pudo hacer de una serie de antecedentes, habría advertido hechos que podrían implicar eventuales faltas. En ese momento, como se lee en la denuncia, Simón Boric habría viajado en representación de la citada universidad al Congreso Mundial de Móviles en Barcelona, financiado por la empresa china Huawei.

    Según expone el parlamentario en la presentación, aquello se concretó pese a que no existiría, según plantea, un acto administrativo que formalice y autorice su salida del país en comisión de servicio. Eso, implicaba, una exigencia establecida para los funcionarios públicos, pues tiene por objeto resguardar la legalidad de su desempeño y la debida justificación de su ausencia laboral.

    Ese acto apunta a la transparencia de los procesos y el debido control, por lo que Irarrázaval planteó: “Estos estándares deben cumplirse y acreditarse por transparencia y probidad de una institución pública, pues evitan conflictos de interés”.

    Diputado Juan Irarrázaval.

    De acuerdo con lo planteado, habría anomalías en tanto en la invitación extendida por la empresa Huawei -y que también llegó al prorrector de la Universidad de Chile, señor René Jofré-, Simón Boric es identificado como “jefe de gabinete de rectoría”, pese a que en ese momento aún no ejercía dicho cargo. Aquello, sostiene el parlamentario, evidencia que se requiere indagar acuciosamente la situación.

    Conforme se indica en el escrito de ocho páginas, a la fecha de la invitación cursada, el funcionario en cuestión “sólo era periodista grado 7º”, pero a juicio de Irarrázaval, había un “trato especial” porque era hermano del entonces presidente.

    Acá hay muchas explicaciones que dar, no se ha transparentado en qué calidad viajó Simón Boric, tampoco si contó con una autorización institucional formal ni qué funciones oficiales habría cumplido durante ese viaje. No existe un informe público que dé cuenta de actividades realizadas ni constancias administrativas que permitan verificar su carácter institucional. En estas condiciones el viaje más parecen vacaciones pagadas que viaje oficial. Esta opacidad es grave y erosiona la confianza pública”, expresó Irarrázaval.

    En el mismo sentido, el congresista hizo presente que el financiamiento del viaje por parte de una empresa privada no exime del cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas que rigen a los funcionarios públicos.

    De esta forma, Irarrázaval requirió a Contraloría que fiscalice los hechos, determine si existieron omisiones o infracciones administrativas y, en su caso, establezca las responsabilidades que correspondan. “Lo que está en juego es algo fundamental, que en Chile las reglas se apliquen de manera uniforme y sin excepciones. La confianza en las instituciones públicas depende precisamente de eso”, recalcó.

    “No existe irregularidad”

    Consultados respecto de la arremetida del diputado republicano, desde la Universidad de Chile indicaron a este medio que no pueden “adelantar respuestas sobre una denuncia cuyo contenido específico desconocemos, porque no se ha interpuesto todavía”.

    Fachada Universidad de Chile. MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Sin embargo, precisaron que pueden afirmar que, “ante su eventual presentación, daremos respuesta completa y oportuna a lo que requiera la Contraloría General de la República".

    Para la casa de estudios, de todas maneras, no habría faltas en los procesos. “A nuestro entender, no existe irregularidad en relación a la ausencia de trámites administrativos que indica, circunstancia que podremos aclarar ante los eventuales requerimientos del ente contralor", precisaron.

    Más sobre:Universidad de ChileSimón BoricJuan IrarrázavalContraloría

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