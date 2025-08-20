Disturbios en el INBA y liceo Barros Borgoño: overoles blancos habrían lanzado cerca de 30 bombas molotov

Personal de Carabineros acudió hasta las inmediaciones del Internado Nacional Barros Arana (INBA) y del Liceo Manuel Barros Borgoño, en la comuna de Santiago, para controlar disturbios en la zona.

Según información policial, a las 14:30 horas un grupo de cerca de 20 individuos -algunos de ellos con overoles blancos y capuchas- salieron al exterior del INBA “lanzando cerca de 30 artefactos incendiarios tipo molotov”.

Ante esa situación, personal de COP intervino con el carro lanzaagua. Tras esto, los manifestantes habrían ingresado a interior del establecimiento.

Desde Transporte Informa indicaron que el tránsito debió ser suspendido en las calles Santo Domingo al poniente desde Av. Matucana.

Situación similar se registró horas antes en las inmediaciones del liceo Barros Borgoño.

La situación se habría normalizado cerca de las 15.00 horas en ambos establecimientos. Desde Carabineros aseguraron que no se registraron detenidos “ni daños visibles” en el exterior de los establecimientos.

De momento, personal especializado del SIP se encuentra verificando eventuales daños al interior del recinto.