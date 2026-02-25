SUSCRÍBETE
    Dos fueron detenidos al chocar en su huida: ladrones irrumpen en parcela y disparan a dueño de casa

    Carabineros concretó las detenciones por robo frustrado, infracción a la Ley de control de armas y lesiones por impacto balístico.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Un dueño de casa fue baleado la madrugada de este miércoles por los integrantes de una banda de sujetos que irrumpió en su propiedad, presentándose como integrantes de la familia.

    Dos de ellos, adultos, de nacionalidad chilena, fueron detenidos a eso de las 01.30 horas, por personal de Carabineros en el sector rural de La Islita, en la comuna de Isla de Maipo.

    Minutos antes, junto a un tercer sujeto que logró eludir la acción policial, llegaron en un vehículo hasta el domicilio de la víctima, en la vecina comuna de Buin.

    Uno de ellos golpeó la puerta de la vivienda y aseguró que era un sobrino del propietario.

    Cuando la dueña de casa abrió fue intimidada con armas de fuego por los tres individuos que tenían su rostro cubierto.

    El propietario intervino para defender a su cónyuge, iniciando un forcejeo con uno de los sujetos, recibiendo en respuesta un disparo de escopeta que lo lesionó en la pierna y el brazo derecho.

    Los asaltantes tomaron su vehículo y huyeron por camino Santa Filomena, siendo interceptados por personal policial.

    Se les conminó a detenerse, a lo que hicieron caso omiso, iniciándose un seguimiento por la Ruta G-46 en dirección al poniente.

    Cuando llegaban a Balmaceda, el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra la solera de la vía.

    Carabineros detuvo a dos de los sujetos y encontró al interior del vehículo una escopeta y munición.

    El dueño de casa lesionado fue trasladado al Hospital de Buin y se mantiene internado con lesiones de carácter reservado, fuera de riesgo vital.

    Más sobre:PolicialCarabinerosDelincuenciaSeguridadBuinIsla de Maipo

    COMENTARIOS

