    Nacional

    Embajador de Israel en Chile destaca entrega de cartas credenciales: “Llegamos a la normalización de nuestras relaciones”

    Junto al canciller Alberto van Klaveren, el Presidente Gabriel Boric recibió, además de al representante de Israel, a los diplomáticos de Estados Unidos, Panamá, Japón y Cuba.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    El Presidente Gabriel Boric junto al embajador de Chile en Israel Peleg Lewi. Foto: X de Peleg Lewi.

    En la tarde del jueves, el embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, entregó sus apreciaciones sobre la ceremonia de entrega de cartas credenciales de varios países, entre ellos su país de origen, que tuvo lugar el martes en La Moneda.

    Al respecto, Lewi señaló que “fue una reunión cordial y respetuosa, que me dejó la sensación que llegamos a la normalización de nuestras relaciones".

    “Más allá de las legítimas diferencias políticas, el diálogo franco y permanente es fundamental para avanzar en las relaciones bilaterales. Israel y Chile tienen una larga tradición de amistad y cooperación en temas vitales para el bienestar del pueblo chileno”, destacó.

    El Presidente Gabriel Boric y el canciller Alberto van Klaveren junto al embajador de Chile en Israel Peleg Lewi. Foto: X de Peleg Lewi.

    Junto al canciller Alberto van Klaveren, el Presidente Gabriel Boric recibió, además de a Lewi, a los representantes diplomáticos de Estados Unidos, Brandon Judd; Panamá, Enrique Jiménez; Japón, Sone Kenko; y Cuba, Óscar Cornelio Oliva.

    Luego de la ceremonia, el canciller destacó que ésta se realizó “dentro de un plazo absolutamente razonable”. Esto, en vista del reclamo que hizo el embajador de EEUU sobre una supuesta demora de parte del gobierno en que se concretara este acto. Con todo, van Klaveren remarcó que “nos interesa mucho mantener las mejores relaciones posibles con los cinco países que presentaron sus credenciales. No hubo ningún elemento conflictivo ni polémico, eso lo puedo asegurar, y ese es el espíritu que prevalece”.

    Que el secretario de Estado despejara que no hubo elementos conflictivos ni polémicos no es casual. Y es que no solo Judd había presentado reparos como el de la supuesta demora, sino que Lewi también ha hecho lo propio respecto de otras temáticas que competen a ambos países. A ello se suman otros hechos que han tensionado las relaciones diplomáticas, como que Chile haya retirado a sus agregados militares de Israel y que se haya llamado a consulta al representante diplomático que estaba en Tel Aviv.

    En agosto, expresó su intención de que no se repita un hecho como el que vivió su antecesor, cuando el Presidente se negó a recibir sus cartas credenciales, y además llamó al gobierno a dar muestras de “objetividad” respecto del conflicto bélico entre Israel y Hamas.

    Y en septiembre, declaró que "el gobierno del Presidente Boric tiene una actitud bastante fuerte, bastante declarada. Lamentablemente como yo lo veo, un poco unilateral a lo que es el conflicto de Israel con Palestina“.

