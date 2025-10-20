“En Chile no se juega con ese tipo de avisos”: la molestia de Cordero ante “broma” sobre amenaza de bomba en el aeropuerto

Molestia causó en el gobierno un falso aviso de bomba en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en Santiago. Esto luego que, pasadas las 7.00 de la mañana de este lunes, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informara que un pasajero alertó sobre un explosivo en una aeronave que tenía como destino Puerto Montt.

El aviso de bomba fue realizado por un pasajero "en un tono de broma", mientras se realizaba el proceso de embarque, en el vuelo LATAM079. Todo esto mientras el sujeto ya se encontraba a bordo de la aeronave.

Ante el anuncio, se activaron los protocolos y el avión modelo Airbus A321 debió ser evacuado, para posteriormente ser aislado en la loza del aeropuerto, donde fue inspeccionado por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros.

Tras una exhaustiva revisión, la DGAC descartó la presencia de un aparato explosivo en el lugar, en tanto el pasajero que emitió el anuncio, un ciudadano uruguayo de 58 años, fue detenido.

Ante esta situación, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, recalcó que “ en Chile no se juega con ese tipo de avisos y en consecuencia, al igual que en otros casos, esa persona ha sido detenida y será formalizada”.

“Sobre este tema las autoridades policiales y del Ministerio Público somos especialmente intolerantes. Una broma de estas características, aunque lo quieran revestir de anécdota, implica en un medio de transporte como lo que implica el terminal aeroportuario, por la masividad de las personas y por la forma en que se ejecutan, una conducta ilícita permanente y que el Estado de Chile va a perseguir sistemáticamente ”, advirtió.

En ese sentido, el ministro remarcó que la persecución penal en este tipo de casos “ha sido implacable”.

Con ello, sostuvo que “cada uno de estos avisos, aunque sea broma, implica desplegar recursos policiales y humanos muy significativos, además de detener el funcionamiento del aeropuerto, porque aunque para esa persona sea broma, para la autoridad pública carece de cualquier aspecto cómico su declaración”.