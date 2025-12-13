En Nueva Zelanda se da el puntapié inicial de la segunda vuelta presidencial

La tarde de este sábado, a las 16.00 horas de Chile, se dio el inicio formal al proceso de segunda vuelta presidencial, con la votación de los chilenos en Nueva Zelanda.

Para estos comicios, como destacaron las autoridades, 160.935 connacionales podrán ejercer su voto en el extranjeros.

Para ello, se dispondrán 426 mesas receptoras en un total de 118 locales de votación, en 64 países.

¡Comenzó el #VotoExterior! 🗳️



Ya se dio el inicio al sufragio en el extranjero con la apertura de las mesas en Wellington y Auckland, Nueva Zelandia.



Más de 160 mil connacionales en el extranjero podrán ejercer su derecho a voto. pic.twitter.com/960RqRJYGr — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) December 13, 2025

“Esta es una elección muy importante, es la última elección de un ciclo largo que venimos desarrollando desde el 2020″, destacó en la instancia la presidenta del Servel, Pamela Figueroa.