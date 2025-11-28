Encapuchados agreden y rocían bencina a tres profesoras del Instituto Nacional

Una trágica situación se registró la mañana de este viernes en le Instituto Nacional en el centro de Santiago, donde tres profesoras fueron agredidas por encapuchados.

La información fue confirmada por el propio establecimiento, desde donde señalaron que a las 9.10 horas “un grupo de encapuchados irrumpió la jornada portando material incendiario”.

Estos sujetos previamente habrían estado protagonizando desórdenes en la vía pública, “donde se sumaron individuos externos y se enfrentaron a Carabineros, reingresaron al establecimiento ocasionando daños”.

Fue en ese momento en que habrían agredido “físicamente a tres profesoras, a quienes además se les arrojó bencina” , sostienen desde el colegio.

A raíz de esta situación, el establecimiento suspendió las clases durante la mañana y solicitó el retiro de todos los estudiantes “como medida preventiva”.

Eso sí, precisaron que “las academias y talleres se retomarán a partir del mediodía, mientras que la jornada Tarde y el servicio de alimentación JUNAEB operarán con normalidad”.

Desde el IN condenaron “categóricamente cualquier acción que ponga en riesgo a las personas y altere el desarrollo de la vida escolar”.

Asimismo, invitaron a “madres, padres y apoderados a conversar con sus hijos e hijas sobre la importancia del respeto, la responsabilidad y la resolución pacífica de conflictos”.