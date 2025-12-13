Encuentran cadáver en avanzado estado de descomposición en ribera del río Mapocho en Renca

La tarde de este viernes, el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición movilizó a las autoridades hasta la ribera del río Mapocho, en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana.

Debido a lo anterior, es que concurrió el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, quien determinó el trabajo del sitio del suceso de la Brigada de Homicidios de Policía de Investigaciones (PDI).

El fiscal Esteban Silva, del ECOH, señaló que “hoy durante la tarde recibimos un comunicado de un hallazgo de un cadáver de un sujeto masculino. Todo indica que, es de origen extranjero, el que fue visto por personas en el lecho del río Mapocho”.

Fueron guardias del Parque Metropolitano quienes dieron aviso a Carabineros del hallazgo, efectivos que posteriormente contactaron a las autoridades especializadas.

“El cuerpo se encuentra en un estado avanzado de putrefacción y, por lo tanto, tenemos información muy preliminar y será necesario hacer estudios en laboratorio para determinar las causas de la muerte”, agregó el fiscal Silva.

En primera instancia se señaló que el cadáver presentaba un disparo en la cabeza, lo que no fue confirmado por el persecutor, a la espera de los análisis que se encargarán a los organismos pertinentes.