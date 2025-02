Encuentran con vida a los tres adultos mayores y guía turístico desaparecidos en Los Ríos

Luego de un arduo trabajo de búsqueda por Carabineros y Bomberos, desde el sábado, fue posible encontrar con vida a las cuatro personas que estaban extraviadas en el Parque Nacional Alerce Costero.

Según informo Carabineros, el hallazgo se concretó este domingo y tanto los tres adultos mayores como el guía se encontraban en buen estado de salud.

El grupo ingresó al parque alrededor de las 15:00 horas para una excursión programada. Sin embargo, al no retornar en el tiempo estimado, las autoridades activaron los protocolos de emergencia.

En ese sentido, los guardaparques dieron pie al protocolo de búsqueda pasadas las 20.00 horas del sábado.

Parque Nacional Alerce Costero

El parque en que se extraviaron tiene una superficie cercana a las 14 mil hectáreas y se ubica entre las comunas de La Unión y Corral, provincias de Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos.

Fue creado hace 15 años, producto de la colaboración público-privada, al integrar las superficies de la ex Reserva Nacional Valdivia, el ex Monumento Natural Alerce Costero, propiedades fiscales de Quitaluto y la donación de terrenos de la Reserva Costera Valdiviana, a cargo de The Nature Conservancy.

El parque es conocido por la presencia de bosques de alerce milenarios, en su distribución más septentrional. Sus bosques templado-lluviosos no han sido afectados por perturbaciones masivas como erupciones volcánicas y alrededor del 60 % de las especies de flora son endémicas.

Su principal atractivo es el Abuelo Alerce Milenario, ejemplar con más de 3500 años que es la segunda más longeva del planeta, solo es superada por el pino longevo (Pinus longaeva), que crece en las montañas de California y Nevada, Estados Unidos. El tronco del Abuelo Alerce Milenario mide 4,2 metros de diámetro y un perímetro de 11 metros, con un crecimiento anual menor a 1 milímetro por año.