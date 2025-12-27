SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Encuentran sin vida a joven desaparecido en el río Pilmaiquén

    El joven cayó al río al pasado 25 de diciembre junto a una mujer, esta última fue rescatada a las horas del hecho. Sin embargo, el cuerpo del hombre se encontró recién esta jornada.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Cerca del mediodía de este sábado, Carabineros especializados del GOPE junto a Bomberos de la comuna de San Pablo, dieron con el cuerpo del joven de 23 años que se extravió en el río Pilmaiquén, en la provincia de Osorno, en la Región de Los Lagos.

    Lisandro Troncoso Ruiz fue arrastrado por el río la tarde del jueves 25 de diciembre tras caer al caudal junto a una mujer, esta última fue rescatada horas después por Bomberos, sin embargo, el cuerpo del joven no se encontró hasta esta jornada.

    El cuerpo de Troncoso fue encontrado a cuatro metros de profundidad en el sector de Huiño Huiño, a unos 1800 metros desde el lugar en que desapareció, en el sector Orden y Patria.

    El capitán Camilo Paredes, subcomisario de la Subcomisaría Rahue de Carabineros, explicó que “personal policial de la Tenencia de San Pablo se encuentra adoptando el procedimiento de rigor, con la finalidad de poner en conocimiento el Ministerio Público los antecedentes”.

    El joven era oriundo de Puerto Montt, y se encontraba en la zona trabajando como temporero en la cosecha de arándanos.

    El río Pilmaiquén es el mismo lugar donde en agosto pasado una adolescente y un hombre adulto fallecieron tras ser arrastrados por el caudal en medio de una “ceremonia de limpieza”.

