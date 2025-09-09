SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Los detalles del ritual mapuche que terminó en tragedia y que tiene a una machi imputada por la muerte de dos personas

Una adolescente y un hombre adulto fallecieron tras ser arrastrados por el río Pilmaiquén, en medio de una ceremonia de "limpieza". La hija del fallecido, de origen mapuche, ingresó una querella y acusa haber recibido varias presiones para no declarar contra la líder espiritual.

Por 
Juan Pablo Andrews
 
Leonardo Cárdenas

La machi Millaray Huichalaf manifestó haber tenido un sueño.

Era mediados de agosto y la autoridad mapuche había sido requerida para realizar un ritual de sanación para varias personas, entre quienes estaban una adolescente, una mujer adulta y una pareja de ciudadanos argentinos, en la comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos.

En ese sueño Huichalaf dijo haber visto al kintuante -una entidad protectora de las aguas, la medicina y las siembras en las creencias mapuche-, quien le dio indicaciones para practicar su siguiente rito: la adolescente debía ser bañada en el río Pilmaiquén antes de practicarle el lawen (rito de sanación) para así obtener un “carnet nuevo”.

Fue en esos mismos hechos donde la menor de edad terminó fallecida luego de que fuera arrastrada por el río, en un hecho ocurrido durante la mañana del 19 de agosto. Asimismo, Juan Maripan Maillan, quien se internó en las frías aguas para rescatar a la niña, también terminó fallecido. El caso fue recogido por el Ministerio Público y el fiscal Sergio Fuentes se encuentra investigando la responsabilidad de la machi.

El relato inicial es parte de los hechos descritos en la querella que interpuso Danitza Maripan, hija de la mujer chilena que se realizó dicha “limpieza” y del hombre fallecido. En la acción penal, que fue acogida a trámite a fines de agosto por el Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno, se imputan los delitos de homicidio simple con dolo eventual, omisión de auxilio y obstrucción a la investigación.

En la querella, además, la mujer acusa haber sido hostigada en varias ocasiones para que no declarara contra la machi.

Foto: captura de video YouTube Abogados Ambientalistas CAJE.

Los detalles de la querella

En la querella se señala que el 18 de agosto Huichalaf fijó la limpieza para la madre de la querellante y la adolescente. Les pidió que concurrieran a su domicilio. Sin embargo, solo le realizó el trabajo a la mujer adulta.

“En la madrugada del 19 de agosto me levanté antes del amanecer para limpiar y llenar los peroles de agua destinados al baño de la ñaña Mariana. En ese momento la machi Millaray Huichalaf ingresó y me manifestó que había tenido un pewma con la ñaña (nombre de la adolescente)”, dice el texto.

Según su relato, la machi pidió ayuda en varias tareas a la querellante, a su padre, Juan Maripan, y al padre de la adolescente. “Ambos eran inexpertos, no dominaban el mapudungun y ejecutaron la ceremonia de manera deficiente, lo que me preocupó”, se señala en el documento.

Sobre el ritual, la querella continúa de la siguiente manera: “Arribamos al río Pilmaiquén, sector cementerio de Carimallin, aproximadamente a las 9.20 horas. Consulté a la machi si requería que recogiera lawen, ya que la ceremonia habitualmente se realiza con plantas recolectadas en el lugar, pero ella me instruyó embotellar un lawen que desconocía, el cual se encontraba en la jarra de la cocina, señalando que usaríamos solamente ese. Procedí a encender el fuego y recoger ramas de maqui”.

Luego de beber una pócima otorgada por la machi, el grupo ingresó al río. La pareja de argentinos avanzó hasta que el agua les llegaba a las rodillas, pero la adolescente se internó más, con el agua a la altura de la cadera. Fue en ese intertanto cuando la menor de edad fue arrastrada por el río. “De pronto, la machi Millaray Huichalaf gritó que ‘se estaba yendo la niña’”, dice la querella.

“Pase lo que pase, el ritual debe terminar”

La menor de edad, con el agua hasta los hombros, intentó nadar, pero sus intentos fueron infructuosos. La corriente, dice el texto, arrastró a cuatro personas que quisieron ayudar, entre ellos los argentinos.

En medio del caótico escenario, la machi tomó su teléfono celular supuestamente para pedir ayuda a Bomberos y Carabineros. “Me indicó que, ocurriera lo que ocurriera, debíamos finalizar las ceremonias, procediendo a verter lawen al fuego y solicitando que ahumara la ropa”, dice la querellante.

Fue en medio de la búsqueda nocturna que Maripan recibió las primeras presiones de clanes mapuche. Según dice, recibió mensajes de una lawentuchefe de nombre Estrella, quien le solicitó concurrir donde la machi Millaray Huichalaf para “ordenar declaraciones y estrategias”, actitud que consideró “hostil y poco empática ante el dolor y la tragedia”.

“El segundo día asistí a la casa de la machi Millaray Huichalaf para continuar la búsqueda. Consulté si nos acompañaría, respondiendo que lo haría más tarde, lo que resultó falso pues posteriormente supe que se encontraba en el aeropuerto”, se agrega en la querella. Fue ese día cuando se confirmó el fallecimiento de la adolescente.

Finalmente, el 24 de agosto fue hallado el cuerpo sin vida del padre de la querellante.

Presiones mapuche

A esas presiones iniciales se sumaron otros episodios. En una ocasión, dice la querellante, “miembros del aylla rewe” la interceptaron y le advirtieron que la machi “era injustamente culpada y que debía evitar declarar”.

Al tercer día ocurrió algo similar. Ese día dice que fue “increpada y presionada sistemáticamente” para que no declarara, en tanto “se esgrimían argumentos políticos y se preparaban comunicados que no reflejaban mi versión ni el dolor de mi familia”.

“En los días sucesivos el hostigamiento continuó, incluyendo la intervención directa del padre de la machi para impedirme declarar, altercados con la PDI que intentaba realizar diligencias en el lugar y una presión constante para guardar silencio, llegando incluso a ser tildada de traidora por mi decisión de colaborar con la investigación", se agrega.

La querellante, pese a las presiones, finalmente prestó su testimonio en la PDI. La Fiscalía señaló que intentó tomar declaración a la machi, pero ella optó por guardar silencio. Fuentes del caso confirman que la machi está en calidad de imputada.

Más sobre:FiscalíaRío BuenoMapucheMachi Millaray Huichalaf

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Desde el PC a la UDI: parlamentarios califican como un “retroceso” los ajustes presupuestarios en seguridad y GORES

Cerca del 70% en municipios: Contraloría reporta más de 8 mil sumarios por uso irregular de licencias médicas

La declaración de ENAP en medio de polémica por actividades de Laura Albornoz en campaña de Jara

El legendario show de David Bowie en Montreux se escuchará en audio inmersivo

Turismo dieciochero en riesgo: cierre de parques en Fiestas Patrias por feriados irrenunciables pone los ojos en Conaf

Voto obligatorio: jueces de Policía Local advierten falta de recursos y presentan alternativas a sanción monetaria

Lo más leído

1.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

2.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

3.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

4.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

5.
Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Servicios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

Desde el PC a la UDI: parlamentarios califican como un “retroceso” los ajustes presupuestarios en seguridad y GORES
Chile

Desde el PC a la UDI: parlamentarios califican como un “retroceso” los ajustes presupuestarios en seguridad y GORES

Cerca del 70% en municipios: Contraloría reporta más de 8 mil sumarios por uso irregular de licencias médicas

Turismo dieciochero en riesgo: cierre de parques en Fiestas Patrias por feriados irrenunciables pone los ojos en Conaf

La declaración de ENAP en medio de polémica por actividades de Laura Albornoz en campaña de Jara
Negocios

La declaración de ENAP en medio de polémica por actividades de Laura Albornoz en campaña de Jara

Ministerio de Energía anuncia cooperación con la AIE para mejorar seguridad del sistema eléctrico

De la botella a la lata: la apuesta de Concha y Toro para atraer a un público más joven

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple
Tendencias

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, AirPods y más anuncios

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Un deseo inconcluso con varios portazos de por medio: las veces en que la Roja buscó el regreso de Marcelo Bielsa
El Deportivo

Un deseo inconcluso con varios portazos de por medio: las veces en que la Roja buscó el regreso de Marcelo Bielsa

La dura acusación contra Marcelo Salas por insultar a árbitro en el duelo Temuco y Copiapó

Histórico uruguayo examina a la Roja: “Hay buen material, pero a los mayores les cuesta darse cuenta que ya no están más”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

El legendario show de David Bowie en Montreux se escuchará en audio inmersivo
Cultura y entretención

El legendario show de David Bowie en Montreux se escuchará en audio inmersivo

Gondwana regresa a Santiago con un concierto irrepetible en M100

Michael Caine sale del retiro: el rol que jugó su entrañable amistad con Vin Diesel

Macron nombra a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro de Francia
Mundo

Macron nombra a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro de Francia

Vincenzo Mongillo, profesor italiano de derecho penal: “La relación entre política y justicia es siempre delicada”

Israel ataca a altos dirigentes de Hamás en la capital de Qatar

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad
Paula

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer