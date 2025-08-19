Ceremonia de sanación termina con una adolescente y un sujeto desaparecidos en el río Pilmaiquén

Dos personas se encuentran desaparecidas en el sector Maihue de la comuna de Río Bueno, tras ser arrastradas por la corriente del río Pilmaiquén mientras participaban de una ceremonia de sanación.

El fiscal de Los Ríos, Pierre Neira, explicó que en medio de una “ceremonia de sanación con una machi” una adolescente de 15 años fue arrastrada por el cauce.

Para intentar rescatarla una mujer de 48 años y un hombre de la misma edad se lanzaron al río, sin embargo, perdieron su rastro y solo la mujer logró salir de las aguas.

El persecutor indicó que ordenó las primeras diligecias a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, además de la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).