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    Arma homicida aún no es encontrada: PDI entrega detalles de la detención de sospechoso del femicidio de Francisca Millahual

    El tío de la joven, Emanuel Ochoa, fue identificado mientras participaba en un culto evangélico, después de ello, concurre hasta una comisaría donde lo detiene personal de la PDI.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Nuevos antecedentes sobre crimen de estudiante en Temuco

    La Policía de Investigaciones (PDI) de la Región de La Araucanía entregó detalles de la detención del principal sospechoso del crimen de Francisca Millahual. La joven, estudiante de Veterinaria, fue hallada muerta el 6 de abril en Temuco.

    El detenido es el tío de la víctima, Emanuel Ochoa, de 24 años. Además, su captura se concretó en la comuna de Lanco, en la Región de Los Ríos. Esto, luego de ser identificado en una iglesia evangélica.

    El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, Sergio Alarcón, detalló que, tras ser emitida la orden de detención en contra de Ochoa, comenzaron las diligencias para identificar su paradero.

    “Tras una intensa investigación, se pudo determinar que, tras salir esta persona del lugar del sitio del suceso el día de los hechos, se determinó que esta persona habría viajado hacia el sur, específicamente hasta el sector de Lanco y Pangipulli”, explicó el policía.

    “Teníamos la información y estábamos al tanto de que el día de ayer, esta persona concurrió a un culto evangélico en la comuna de Lanco, alrededor de las 11 de la mañana. Posteriormente, concurrió a un inmueble particular, donde esta persona se aseó, se bañó, comió y, posteriormente, desde ahí fue trasladado hasta una comisaría de Lanco de Carabineros, donde nosotros, como Brigada de Homicidios, nos encontrábamos a la espera de él y procedimos a la detención en el lugar”, expresó el jefe de la BH Alarcón.

    Asimismo, el policía indicó que continúan las diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos, y que la bala que provocó la muerte de la joven veterinaria está siendo periciada, mientras que el arma homicida todavía no es encontrada.

    Más sobre:FemicidioTemucoFrancisca MillahualEmanuel Alarcón

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