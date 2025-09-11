“Es lo que está pasando en nuestro país”: concejala de La Pintana relata el robo ejecutado por una turba en su casa

Una veintena de sujetos irrumpió la noche de este miércoles en la casa de la concejala de La Pintana Marcela Poveda en la calle Edwards Bello.

“Es lo que le está pasando en nuestro país, es lo que está pasando en nuestra comuna”, lamentó la concejala, comentando que a su parecer “esto cada vez va escalando más”.

Poveda explicó que estaba con su familia mirando en televisión el debate presidencial cuando escuchó ruidos afuera.

Al abrir la puerta se encontró con la turba de ladrones “chilenos y extranjeros”, según dijo.

“Yo creo que pensaron que teníamos electrodomésticos, electrónica o algo así. Aparte nos pedían joyas”, contó.

En el inmueble, la concejal mantenía una pila de cajas, con ropa para un jardín infantil.

“Yo trabajo en una fundación y eran donaciones que íbamos a hacer”, precisó.

“Entraron con pistolas”

Marcela Poveda aseguró que le cuesta reconstruir lo ocurrido y que para ella todo ocurrió en segundos.

“Estábamos en la parte baja de la casa, teníamos vecinos que estaban jugando a la pelota, acá es normal que a esta hora jueguen a la pelota. Y le digo a mi marido que siento un ruido extraño, entonces pensamos que eran los chiquillos que estaban gritando. Y yo abro la puerta del comedor. Y cuando abro la puerta lo único que veo es un montón de ladrones, delincuentes, porque no eran niños, son delincuentes, tipos sobre 20 años, cortando con algo las protecciones de la reja de la calle”, relató la concejal.

La representante comunal indicó que de inmediato alertó a su marido de lo que estaba ocurriendo.

“Y él trata de cerrar la puerta y en un segundo los tipos se abalanzaron, se fueron en contra nuestra, empujaron la puerta. Mi marido me dice corre, porque estaba mi hijo con su polola arriba. Y ahí yo subo al segundo piso, pero a mí me toman en el segundo piso, mi marido abajo y a mi hijo con la polola. Me tiran al suelo a mí, a mi marido también, entraron con pistolas, eran muchos”, recordó.

Poveda sostuvo que los ladrones eran insistentes en su exigencia de que no los mirase a la cara y que les entregara el dinero que tenía.

La intervención de vecinos, según dijo, fue clave para que el robo concluyera.

“Solo insisto, darle la gracia a mis vecinos, porque cuando se escuchan los balazos fue porque los niños que estaban en la plaza se dieron cuenta y empezaron a gritar y a tirar piedras a sus autos para evitar el robo. Y cuando los tipos estaban adentro empezaron a sentir este ruido y empezaron a gritar que se fueran, que se fueran y después percutaron alrededor de 13 disparos o 16, no tengo claro”, señaló.

La concejala dice que le quitaron los aros que llevaba puestos y que repetían la exigencia de dinero y joyas.

“No había ni efectivo ni había joyas, entonces, se volvieron como locos dando vuelta todo, desbalijando. A mi marido le apuntaron con el arma. Yo en este minuto ni siquiera recuerdo bien todos los hechos”, expuso la autoridad afectada.