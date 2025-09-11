Violento turbazo en La Pintana: sujetos amenazaron con armas de fuego a las víctimas

Un violento turbazo se registró en horas de la noche en la comuna de La Pintana, donde más de una decena de sujetos ingresaron a un domicilio amenazando a las víctimas.

De acuerdo a la información policial, habrían sido alrededor de 16 sujetos los que ingresaron al domicilio con el fin de sustraer diferentes objetos.

“En horas de la noche, alrededor de 16 sujetos ingresaron a un inmueble ubicado en la comuna de La Pintana, y utilizando arma de fuego procedieron a intimidar a la totalidad de un grupo familiar, compuesto por cuatro personas mayores de edad”, detalló el inspector Eduardo Isla de la Biro Sur de la PDI.

Según agregó, “Al interior, luego de intimidar a estas personas, sustraen diversas especies, y ante el actuar de vecinos, quienes comenzaron a gritar y a lanzar piedras a estos sujetos, posteriormente huyen del sitio del suceso“.

En su huida los sujetos habrían efectuado disparos al aire.

“Las víctimas tienen cámaras exteriores en su domicilio, lo cual nos permitió determinar un poco la dinámica del delito, principalmente la llegada y huida. Sin embargo, se están analizando de momento para principalmente identificar las placas patentes de los vehículos en que se movilizaban los delincuentes”, explicó.