“Es repudiable”: presidente del Colegio de Profesores por docente atacado con bomba molotov en el Instituto Nacional

Santiago 24 de marzo 2025. El presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, recorre el Colegio Republica de India durante las manifestaciones en Santiago convocadas a nivel nacional para esta jornada, contra la violencia en los establecimientos educacionales, tras las tres agresiones sufridas por docentes la semana pasada. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Tras los incidentes ocurridos en el Instituto Nacional, donde más 20 encapuchados lanzaron bombas molotov y que incluso atacaran a un profesor del área de computación, el presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Mario Aguilar, condenó los hechos y señaló que “son simplemente acciones de violencia por la violencia”.

“El hecho de un docente que es atacado con una bomba molotov en medio de incidentes dentro del Instituto Nacional es un hecho gravísimo. Nosotros esto lo hemos denunciado desde hace mucho tiempo. Cuando empezaron estos hechos, nosotros fuimos muy claros en rechazar la violencia como forma de acción”, señaló Aguilar.

El presidente del gremio docente fue enfático al apuntar que “no es la forma en que se pueden conquistar demandas o levantar denuncias frente a problemáticas que pueden ser reales respecto a la educación pública”.

“La verdad es que hace mucho tiempo que estos grupos que no dan la cara, que no tienen un petitorio claro, son simplemente acciones de violencia por la violencia. No tiene mucho, no tiene sentido”, agregó.

En esa línea, Aguilar calificó la situación como hechos que son “repudiables” e indicó que “es gravísimo que un docente pueda haberse expuesto a algo tan grave como incluso pudiera costarle la vida si es que las llamas de la bomba lo alcanzan”.

“Así que son situaciones gravísimas. Cuando ya supuestas demandas se vuelven contra la propia comunidad escolar, ya es claro que se ha caído en una cuestión absurda, irracional y sin sentido”, sentenció.

Por otra parte, la secretaria general del Metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores, Rosa María Montecinos, señaló que la situación es “lamentable”, pero que no es un hecho “aislado”.

“Permanentemente las y los docentes hemos sido víctimas de agresiones en las distintas comunidades de nuestro país y cada vez se están normalizando más los hechos de violencia hacia docentes. Y esto me parece grave, o sea, ante situaciones de violencia lo que hay que hacer es generar políticas públicas que no solo generen protección, sino que den herramientas para poder mirar el fenómeno de la violencia como un fenómeno multifactorial que implica distintas acciones y que requiere respuestas que son desde las comunidades”, apuntó Montecinos.