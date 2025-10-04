SUSCRÍBETE
Nacional

Overol blanco arrojó bomba molotov a profesor en el Instituto Nacional

Docente del área de computación salió ileso del ataque, ya que la bomba explotó a centímetros de sus pies. El hecho fue denunciado ante Carabineros.

Gianluca ParriniPor 
Gianluca Parrini

La mañana de este viernes, en medio de acciones de un grupo de los denominados overoles blancos en el Instituto Nacional, en Santiago Centro, un profesor del área de computación fue atacado con una bomba molotov. El artefacto lo lanzó uno de los encapuchados.

El profesor salió ileso, ya que logró esquivar la explosión del artefacto incendiario, que llegó a pocos centímetros de sus pies.

La información se difundió en grupos de WhatsApp de docentes desde hace algunas horas. Existen al menos dos videos del ataque. El hecho también fue confirmado por cinco profesores del liceo.

La Tercera conversó con el profesor agredido, de siglas C.L. Pidió que su nombre no fuera publicado por protección y para no asustar a su familia.

El docente contó que poco antes de las 10 de la mañana de la jornada del viernes, cerca de 20 overoles blancos salieron desde las dependencias del colegio hacia la calle Arturo Prat.

“Salieron a hacer lo que frecuentemente hacen: queman cosas y así tratan de provocar a Carabineros. Luego, cuando vieron que Carabineros no respondía, se replegaron y volvieron a entrar al patio”, relató.

En los registros a los que accedió La Tercera se aprecia que el patio del Instituto Nacional estaba lleno de alumnos. El profesor explicó que suele pasar eso cuando se registran salidas de estos grupos.

En su reingreso al colegio, se observa que un grupo de encapuchados revienta media decena de bombas molotov en el patio, generando llamaradas. Según el docente atacado, esto también es frecuente cuando quieren deshacerse del material incendiario que no fue utilizado.

La escena sigue, y se observa que el profesor se acerca con una manguera al grupo que está reventando las molotov.

“Lo que pasa es que dieron la orden de sacar la manguera y estar atentos ante cualquier cosa. Allí, la encendimos y la llevé a la cancha, y empecé a mojar los focos de fuego”, dijo C.L..

“Y en eso, se devuelve uno de los cabros. Y cuando estoy manipulando la manguera él se cruza y le llega un chorro. En eso, me lanzó la molotov a los pies”, añadió.

El profesor indicó que alcanzó a esquivar la bomba.

“Afortunadamente no me llegó. Logré saltarla. Había otro colega que estaban detrás, que usó el extintor. Obvio, después con un poco de enojo empecé a mojar al cabro que me había tirado la molotov”, señaló.

El docente sostuvo que no reconoció a la persona que le tiró la molotov y presume que no es alumno del establecimiento: “Luego de eso, se escabulló entre la turba y se fueron a cambiar. Lo que hacen siempre”.

El profesor realizó la denuncia ante Carabineros, que acudieron al establecimiento. También fue asistido por personal municipal y por miembros de la Asociación Chilena de Seguridad.

Desde el municipio de Santiago señalaron no tener información sobre el ataque al docente.

