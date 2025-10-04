Investigan homicidio de niña de 5 años en toma Vista Hermosa de Lampa

Desde la madrugada de este sábado, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se encuentra investigando el homicidio de una niña de 5 años en la toma Vista Hermosa de Lampa, en la región Metropolitana.

La niña era de nacionalidad haitiana y fue agredida al interior de su domicilio.

De acuerdo al inspector Jorge Zamorano, “por instrucción de la Fiscalía de Centro Norte, el día de hoy nos encontramos trabajando un homicidio de una niña de 5 años de edad. El hecho ocurrió al interior de la toma Vista Hermosa, en la comuna de Lampa, por lo que el día de ayer hizo ingreso al Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) de Lampa, el lugar donde se constató su fallecimiento".

“Nos encontramos trabajando en conjunto con el personal del Laboratorio de Criminalística Central, como también Departamento de Medicina Criminalística, y también estamos realizando diligencias policiales que corresponden a toma de declaración de testigos, empadronamiento en el lugar de los hechos, como también levantamiento de cámaras de seguridad, todo a su vez para determinar la autoridad del delito", comentó.

Respecto a la causa de la muerte, el inspector informó que se estaría esperando el informe del Servicio Médico Legal.