Choque de alta energía deja dos niños fallecidos y tres adultos heridos en la Ruta 78

Una colisión de alta energía entre dos vehículos se produjo durante la noche de este viernes en la Ruta 78, a la altura de la comuna de El Monte, en la Región Metropolitana, la que dejó dos niños fallecidos y tres adultos lesionados.

El hecho se produjo esta noche a eso de las 22.20 horas, en el kilómetro 41,9, en dirección a Santiago, e involucró a dos vehículos menores

El subteniente Jean Fonseca, oficial de ronda de la Prefectura de Tránsito, señaló que es “un siniestro vial con resultado de muerte”.

“Del primer vehículo se trasladaron sus dos participantes, conductor y su acompañante, hasta el Hospital de Melipilla, sin riesgo vital” pero lesionados, aclaró el subteniente Fonseca.

Sin embargo, en el segundo auto, iban cuatro ocupantes, entre ellos los dos menores de edad “El conducto se mantiene sin lesiones, su acompañante que mantiene lesiones graves y en riesgo vital, que fue trasladada hasta el Hospital de Melipilla”, complementó.

Una de las víctimas fatales corresponde a un niño de 10 años, quien también fue llevado hasta el recinto médico local, falleciendo al llegar. Asimismo, se informó de la muerte de otra niña de 6 años, quien perdió la vida al momento de la colisión.

El oficial detalló que las causas del accidente aún son desconocidas y la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, se desplegó para determinar las causas del siniestro vial.