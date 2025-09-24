Espacio protegido: Estero del Arrayán se convierte en el 15° humedal urbano de la RM

El Ministerio de Medio Ambiente (MMA) sumó un nuevo hito, luego que el Estero del Arrayán, en la comuna de Lo Barnechea, fuese declarado humedal urbano de la Región Metropolitana (RM), convirtiéndose en un lugar protegido bajo la Ley 21.202.

La nueva categoría del estero contempla la protección de 254 hectáreas de este ecosistema acuático. Con ello, el país suma 136 humedales urbanos protegidos a nivel nacional , 15 de los cuales se encuentran en la RM, ocho de ellos se ubican en Lo Barnechea.

Al respecto, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, aseguró que el gobierno “sigue trabajando decididamente en resguardar nuestro patrimonio natural”.

“Con este reconocimiento, la RM se convierte en la región de Chile con mayor superficie protegida -bajo esta categoría- en el país, sumando 6.000 hectáreas”, sostuvo.

Además, destacó que el Estero del Arrayán es “clave para la protección de nuestra biodiversidad al ser hogar de importantes especies como el puma (Puma concolor), el zorro culpeo (Lycalopex culpaeus) o el cóndor andino (Vultur gryphus)”.

Por su parte, la seremi del Medio Ambiente de la RM, Sonia Reyes, valoró que este hecho “muestra lo mucho que hemos avanzado en la protección de estos valiosos ecosistemas. En esta tarea hemos estado acompañados por los municipios y la comunidad”.

En tanto, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, aseguró que la protección de este lugar tiene como propósito que “los vecinos lo sientan parte de su vida en comunidad: que las familias los visiten, los valoren y se comprometan con su preservación. El desafío es que estos ecosistemas sigan siendo verdaderas aulas al aire libre para las próximas generaciones”.