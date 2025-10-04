“Estas lluvias fueron extremadamente violentas”: gobernador de Aysén cifra en 120 los damnificados por precipitaciones

El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana (UDI), dio cuenta de los daños que causaron las intensas lluvias de los últimos tres días en la zona.

Desde el 1 de octubre, se han registrado crecidas de ríos, interrupción de rutas, fuertes vientos, deslizamiento de tierras, inundaciones y cortes de agua potable. Ante esta situación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para las provincias de Capitán Prat y General Carrera, las zonas más afectadas hasta el momento.

En conversación con Meganoticias, la autoridad regional cifró en 120 las personas que sufrieron pérdidas materiales y en 20 las viviendas que cuentan con algún tipo de daño. Si bien destacó que no hubo pérdidas humanas, Santana informó que más de 200 animales de ganado fallecieron y que hubo daños en instalaciones agrícolas.

“Están todavía los catastros actualizándose porque en algunos sectores rurales aún no se puede acceder (...) El trabajo hoy día es recuperar conectividad ruta 7. Hay un corte grande aún en la ruta 7 sur, que es la Carretera Austral, a la altura de bahía Murta, que impide la conectividad entre Coyhaique, que es la capital regional, y Cochrane”, acotó.

Adicionalmente, el gobernador aseveró que ha habido comunicación con algunos de los residentes de zonas rurales y que Carabineros ha llevado insumos médicos vía aérea a Cochrane, la zona más afectada. Para esta jornada, además, debería quedar habilitada una vía de la parte sur de la Carretera Austral.

“Lo extraño es que la región está acostumbrada. Puede llover un mes y no pasa nada. Pero estas lluvias fueron extremadamente violentas. En tres días quedó literalmente la embarrada. Estas zonas están acostumbradas a recibir mucha agua, pero de verdad fue muy violento lo que pasó”, reflexionó.