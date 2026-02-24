Este es el retrato oficial del Presidente electo José Antonio Kast

La Oficina del Presidente Electo (OPE) presentó este martes el retrato oficial del Presidente electo José Antonio Kast Rist, pieza institucional que será utilizada en comunicaciones formales durante el inicio de su mandato.

La difusión de la imagen fue acompañada por un video con declaraciones del futuro jefe de Estado, publicado a pocos días de su asunción.

En el registro audiovisual, Kast se refirió al carácter transversal de su próxima administración y al llamado a la unidad.

“Yo asumo como presidente de todos los chilenos, más allá de si alguien votó por mí o no. Incluso de aquellos que votaron por mí con poco convencimiento. Y a los que no votaron por mí, invitarlos a que nos sumemos”, señaló.

En el video, agregó que existen materias en las que el acuerdo puede generar beneficios generales, explicando que “hay temas en los cuales, si nos ponemos de acuerdo, a todos nos va a ir mejor”.

El sucesor de Gabriel Boric también aludió al trabajo detrás de la fotografía oficial y al rol de los equipos que preparan el inicio del gobierno.

“Detrás de esa foto, de esa imagen, hay un equipo enorme de personas que está trabajando por solucionar los problemas de cada día, que no va a ser fácil, que nos va a tomar un tiempo”, indicó.

El video concluye con un llamado a la confianza en el proceso que se inicia.

“Yo tengo mucha esperanza. Quiero invitar a todas las personas a que tengan esa esperanza. Que nos den un tiempo, porque nadie tiene una varita mágica. Todo va a estar bien”, expresó el Presidente electo.

Los invito a dejar atrás la tormenta y dar un paso hacia adelante. Con esperanza y optimismo. #PuroChile 🇨🇱❤️ pic.twitter.com/14QtljFaVj — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) February 24, 2026

La presentación del retrato oficial y la difusión del mensaje se producen en la antesala del cambio de mando, como parte de las comunicaciones institucionales de la OPE previas al inicio del nuevo gobierno.