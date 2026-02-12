SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Este viernes comienza marcha blanca del pago con tarjetas bancarias en el Metro y Tren Nos

    Esta modalidad funciona igual que una tarjeta Bip! tradicional, es decir, el usuario deberá acercar la tarjeta al validador con símbolo contactless, y se cobrará un pasaje Adulto.

    Paula Pareja

    “Ágil, rápido y seguro”. Así definió el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, la nueva alterativa de pago que tendrá Metro de Santiago y el Tren Nos-Estación Central.

    Fue el mes pasado cuando el Ministerio de Transportes anunció que a partir de este 13 de febrero se podrá pagar el pasaje de los medios de transporte ante señalados con tarjetas bancarias, además de los sistemas ya vigentes.

    El ministro aseguró que “la incorporación de esta nueva opción de pago nos permite entregarles a los usuarios de Metro y el Tren Nos-Estación Central de EFE más facilidades para acceder al sistema”.

    “Desde mañana podrán elegir entre pagar con la bip! tradicional, con el QR y ahora con su tarjeta de crédito o débito, con su billetera digital o con su smartwatch, consolidando nuestra apuesta por una permanente innovación”, sostuvo.

    ¿Cómo funcionará el pago?

    En un punto de prensa, las autoridades fueron claras: “Es tan simple como acercar, pagar y viajar.”

    La nueva modalidad permite que los usuarios paguen su pasaje acercando directamente al validador su tarjeta bancaria Visa o Mastercard, en formato físico o en billeteras digitales. Para ello, deben buscar el símbolo contactless en el validador.

    El costo del pasaje será el mismo que el de una tarjeta Bip! tradicional, es decir, será un cobro “Adulto” que variará de acuerdo a los horarios de alta y baja demanda. Este sistema no aplica para tarifa de pasaje Adulto Mayor ni Estudiante.

    Los usuarios que utilicen este método de pago podrán usar hasta dos transbordos durante 120 minutos pagando un solo pasaje. Para ello se requiere validar los viajes con la misma tarjeta o billetera digital.

    De momento, se podrá acceder a esta forma de pago solo en Metro y el Tren Nos, aunque se espera que a fines de 2026 se pueda expandir la opción al sistema de buses RED.

