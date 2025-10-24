“Estos tres años han sido terribles”: el mensaje en Instagram de la jueza que absolvió a los acusados de SQM y que redactará la sentencia

Parte importante de la agenda noticiosa de esta semana estuvo centrada en el fin del juicio del caso SQM, que luego de casi tres años llegó a su término, dando a conocer un veredicto absolutario por mayoría, es decir, de dos votos contra uno.

Este juicio se le considera como uno de los más largos desde la reforma procesal penal. Un proceso en el que el Ministerio Público desembolsó alrededor de $ 2 mil millones.

Pero los costos no fueron solo monetarios. Tal como expresaron intervinientes en esta causa, la extensión del proceso implicó un desgaste prácticamente generalizado, aunque fueron principalmente los acusados quienes hicieron esos planteamientos.

Sin embargo, a través de redes sociales, una de las juezas integrantes del Tercer Tribunal Oral en lo Penal comentó la situación, evidenciando los costos que tuvo para ella -según se lee en la publicación- integrar el tribunal que llevó adelante el juicio.

Se trata de la magistrada Claudia Santos, quien fue parte del voto de mayoría y además es la encargada de redactar la sentencia. Un proceso, como ya comunicaron, que se extenderá por 10 meses, el plazo máximo.

De acuerdo con la publicación de la magistrada, fue un proceso “terrible”, por lo que ahora -sostuvo- deberá tomar un “respiro” para continuar.

“Por fiiiiiiiinnnnnn cumplido el paso 1. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y mensajes llenos de cariño. Estos casi 3 años han sido terribles, con un costo altísimo para mi salud y para mi familia. Respiraré un momento para el arduo paso 2″ , escribió acompañando una foto suya.

Esta no es primera vez que un juez hace noticia por sus comentarios en redes sociales. De hecho, uno de los casos más recordados es el del juez Leonel Torres, cuyos comentarios, principalmente en Facebook, sirvieron de base para que la defensa de Martín Pradenas pudiera anular el primer juicio en su contra.

En esa oportunidad, su activa participación en redes sociales provocó que la Sala Penal de la Corte Suprema anulara la condena del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco. Ahí, Torres también fue redactor de la sentencia.