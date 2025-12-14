Evacúan local de votación en Valparaíso tras presunto aviso de bomba: GOPE inició procedimiento en el lugar

Un presunto aviso de bomba obligó la mañana de este domingo a evacuar el local de votación de la Escuela Eleuterio Ramírez, en Valparaíso, en pleno desarrollo de la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025.

El procedimiento se activó luego de un llamado al nivel central del 133 de Carabineros, en el que se alertó sobre la eventual presencia de un artefacto explosivo al interior del establecimiento educacional, ubicado en el cerro O’Higgins, sin que se detectara inicialmente ningún objeto sospechoso en el recinto.

La situación generó incertidumbre y desconcierto entre los votantes, quienes fueron evacuados del local mientras se activaban los protocolos de seguridad.

Varias personas, entre ellas adultos mayores y familias con niños, debieron esperar en el exterior del recinto, bajo el sol, sin poder sufragar momentáneamente.

Carabineros estableció un perímetro de seguridad y procedió a restringir el acceso al establecimiento, mientras se coordinaba la llegada de personal especializado para realizar las revisiones correspondientes.

Delegado presidencial llama a la calma

El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, confirmó que el operativo se originó a raíz del llamado al 133 y que, hasta ese momento, no se había detectado ningún elemento extraño en el recinto.

“Esto surge a raíz de un llamado a nivel 133 y, a partir de eso, se activa todo el procedimiento”, señaló la autoridad, agregando que el colegio fue evacuado de manera ordenada. Según detalló, alrededor de 80 personas fueron desalojadas en un primer momento.

Riquelme indicó que se realizó una primera revisión preventiva, mientras se aguardaba la llegada del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, que debía efectuar una inspección más exhaustiva.

“A priori , no se ha detectado nada” , precisó, enfatizando que la voz oficial sobre la revisión la entregaría el personal especializado.

Asimismo, el delegado presidencial realizó un llamado a la tranquilidad y pidió paciencia a los votantes que permanecían en el sector. “Queremos llamar a la tranquilidad, a que las personas se mantengan en el sector con paciencia. Probablemente, una vez que llegue el GOPE, podamos hacer un análisis y, en función de eso, dejar ingresar nuevamente”, explicó.

Respecto de las condiciones de espera, Riquelme señaló que se dispusieron sillas y facilidades básicas, especialmente considerando la presencia de adultos mayores, y que se evaluaban nuevas medidas para resguardar el bienestar de quienes aguardaban poder votar.

El local de votación permanecía momentáneamente sin funcionamiento mientras continuaban las diligencias policiales, en un contexto marcado por el resguardo de la seguridad y la normalidad del proceso electoral.